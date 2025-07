Sénégal : la France annonce la restitution des emprises militaires des EFS dans quatre jours

Conformément aux orientations établies dès 2022 par le Président Macron, la France va restituer au Sénégal les emprises militaires des Eléments français au Sénégal (EFS), dans quatre jours. L’annonce a été faite ce lundi 14 juillet 2025 par l’ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages, à l’occasion de la célébration de la fête nationale française, organisée à la résidence de l’ambassade.



« Cette reconfiguration ouvre la voie à de nouvelles modalités de coopération en matière de défense avec le Sénégal, fondées sur un respect mutuel et un principe de complémentarité garantissant la préservation des intérêts des deux pays. D’abord sur le plan de nos collaborations en matière de formation. Ensuite en renforçant l’interopérabilité de nos armées grâce à notre coopération technique, animée par le travail de nos coopérants militaires français et sénégalais », a souligné la diplomate.



La cérémonie s’est déroulée en présence de Mari Teuw Niane, Directeur de cabinet du Président Bassirou Diomaye Faye, ainsi que de nombreux partenaires et invités.



Pour rappel, plusieurs installations militaires ont déjà été restituées depuis le début du processus de retrait, qui devrait s'achever d'ici la fin de l'année. La commission mixte franco-sénégalaise travaille à l'organisation de ces restitutions et à la rénovation du partenariat de défense et de sécurité entre les deux pays.