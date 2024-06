Contrôle de la baisse prix des denrées : 1000 volontaires, "bajenu gox", chefs de quartier et de village mobilisés

Après la baisse des denrées de premières nécessités, les défis majeurs des autorités, restent l’application sur le terrain. Pour atteindre cet objectif, le ministre de l’industrie et du Commerce compte porter à 46 les brigades de contrôle qui étaient jusqu’ici au nombre de 33 sur toute l’étendue de territoire. Serigne Gueye Diop veut également équiper les mille jeunes de support électronique et impliquer les chefs de villages et les ‘‘bajenu gox’’ (marraine de quartier, en wolof) pour une application effective des mesures.



« Le ministère de l’Industrie et du Commerce est représenté par 33 brigades et service de commerce à l’intérieur du pays, sur l’ensemble des régions et l’ensemble des départements que je compte d’ailleurs ramener à 46. Parce que j’aimerais qu’il y ait des services partout. Donc, on va les déployer. Nous avons fait une circulaire pour l’ensemble de mes services à l’intérieur du pays économique pour contrôler boutique par boutique l’application des lois et en imposant l’affichage des prix à l’entrée », a déclaré Serigne Gueye Diop au micro de la RTS.



Selon le ministre, il y a aussi « un programme de 1000 volontaires ». En effet, dit-il : « De jeunes sénégalais qui sont sur l’ensemble du territoire, nous allons déployer avec des supports électroniques de géolocalisation qui iront dans les boutiques et signaler aux services économiques toute déviation par rapport à ces prix fixés. Nous sommes aussi en train de discuter avec les ‘‘bajenu gox’’ pour qu’elles puissent jouer leur rôle, les chefs de quartier, es chefs de village pour signaler toute déviation par rapport à ça ».