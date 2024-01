Contrôle des parrainages: Anta Babacar Ngom la surprise du chef

Nul doute qu’Anta Babacar Ngom a esquissé des pas de danse, après la validation de sa candidature. Anta Babacar, fille de son père entrepreneur reconnu, a surement usé des leçons de management reçues dans le cocon familial pour aller à la conquête du pouvoir. Et quelles surprises encore nous réserve-t-elle. Naguère inconnue par le commun des Sénégalais, la voilà projetée devant les feux de la rampe. Le Landerneau politique, désormais, enregistre une nouvelle « recrue ». Quel que soit l’issue des élections, Madame Ngom ayant goûté aux délices de la politique en voudrait encore davantage.



Le résultat est certes savoureux. Puisque pour une première Anta Babacar Ngom passe l’étape des parrainages sans problèmes.



Anta Babacar risque d’être la seule femme candidate à l’élection présidentielle. L’on comptait sur les candidatures d’Aminata Assome Diatta, Rose Wardini, Mimi Touré, et d’Aida Mbodji pour faire honneur aux femmes. Mais toutes, à l’exception d’Anta Babacar (et Aida Mbodj qui doit passer ce vendredi), voient leur candidature hypothéquée.



L’ancienne ministre du commerce (Aminata Asome Diatta) est éliminée d’office, la gynécologue (Rose Wardini) et Mimi Touré devront compléter leurs parrains. Aida Mbodji, retient certainement son souffle en attendant de passer sous la loupe du Conseil Constitutionnel.