Convocation des journalistes de L'As à la Dic: le Synpics défend Serigne Mboup de "toucher" à ses confrères

Le Directeur de publication du quotidien L'As ainsi que son Rédacteur en chef sont attendus à 16 heures à la Division des investigations Criminelles de Dakar suite à une plainte pour diffamation et injures publiques contre Serigne Mboup.



Une convocation que le Synpics condamne avec la dernière énergie et qu'il assimile à une rupture d'égalité des citoyens devant la LOI."



Pour le syndicat, "le Citoyen Serigne Mboup (Ccbm) n'a pas plus de dignité que les journalistes de L'AS qu'il a fait convoquer devant les enquêteurs de la DIC pour une soi-disant affaire d'injures."



Mieux ce syndicat qui regroupe les professionnels de l'information de s'offusquer des propos de Serigne Mboup tenus lors d'un entretien avec la Rfm.



"N'est ce pas lui qui, sous le fallacieux prétexte de "faire mal" est allé à la RFM diffamer un Directeur de publication et un journaliste dont le seul tort est d'avoir relaté une plainte déposée par la sœur de l'homme d'affaires ?"



Pour conclure le Synpics promet d'être aux côtés des journalistes de L'AS et se constituera collégialement pour le délit de diffamation qu'ils vont intenter à l'encontre de Serigne Mboup. Qui, selon eux, à éhontément affabulé dans Rfm Matin, expliquant la diffusion de cette plainte dont il ne nie pas l'existence par un retard de sa part de donner de la publicité au dit journal. Quelle perfidie !"