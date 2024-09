Coopération Sénégalo-Gambienne : une délégation mixte de gestion des frontières rencontre les populations

Une délégation de la Commission mixte sénégalo-gambienne de gestion des frontières conduite par le colonel Pape Békaye Fall de la présidence de la République sénégalaise, et par l’ambassadeur Omar Gibba (Gambie), ont échangé avec les populations vivant le long de la frontière entre le Sénégal et la Gambie dans le but de renforcer et de favoriser une cohabitation pacifique entre elles et répondre aux besoins des populations.



Selon l’Agence de Presse Sénégalaise, la délégation avait commencé dimanche 15 septembre à sillonner la partie frontalière du département de Medina Yéro Foulah afin de s’enquérir des problèmes que rencontrent les populations.



Faut-il rappeler que le Sénégal et Gambie entretiennent des relations fraternelles séculaires du fait de leur proximité géographique, « c’est pourquoi les deux pays, à travers les plus hautes autorités, se sont engagés dans un processus de délimitation et de démarcation des frontières dans le cadre du Programme frontalier de l’Union africaine (PFUA) », a expliqué le chef de la délégation de la Commission nationale de gestion des frontières, colonel Pape Békaye Fall.



En effet, le colonel Békaye Fall a rappelé la création « d’un cadre bilatéral d’échanges et de mise en œuvre de la coopération transfrontalière. ».



Néanmoins, il s’agit d’une « rencontre de sensibilisation sur ce processus avec les populations le long des villages frontaliers sénégalais et gambiens (…) ».



L’objectif consistait à « informer ces populations sur les enjeux, les processus et les avantages de la démarcation et de la densification des frontières », précise Békaye Fall.



En outre, « cette, initiative vise à promouvoir la paix, la sécurité et la coopération transfrontalière, tout en renforçant les relations de bon voisinage entre les communautés transfrontalières », a poursuivi le chef de la délégation sénégalaise à l’APS.



A Same Yéro Guèye, dans la commune de Niaming et Saré Moussa Yél, dans la commune de Badion, tous deux des villages du département de Médina Yéro Foula, les populations locales, renforcées par celles des villages gambiens, se sont fortement mobilisées.



Par ailleurs, ces populations réclament, entre autres, la réalisation d’infrastructures sociales de base, comme les écoles, les postes de santé et les centres de formation. Leurs doléances ont porté aussi sur le désenclavement, l’électrification des villages, le financement des femmes et des jeunes et les terres arables.



Les préoccupations soulevées par les populations tournent également autour de la sécurité des personnes et des biens et la lutte contre le trafic de bois. Elles ont par ailleurs réaffirmé leur volonté de vivre en paix et dans la cohésion.