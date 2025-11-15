Coopération climatique : Sénégal et Norvège signent un accord stratégique à Belém

Cet accord marque une étape majeure dans le renforcement de la coopération climatique entre les deux pays, fondée sur les principes d’intégrité environnementale, de transparence, d’additionnalité et de développement durable. Il contribuera notamment à l’expansion des énergies renouvelables, au financement de l’adaptation et à l’appui aux efforts nationaux en matière de marché carbone.

Sous le leadership du Président de la République Bassirou Diomaye Faye et la direction du Premier Ministre Ousmane Sonko, le Sénégal, engagé dans une transition énergétique ambitieuse, poursuit la mise en œuvre de politiques fortes en matière de sobriété carbone, d’efficacité énergétique, de reforestation et de gestion durable des terres et des écosystèmes.

Le Ministre a salué l’engagement du Gouvernement norvégien ainsi que l’appui du Ministère des Affaires étrangères et du GGGI, réaffirmant la volonté du Sénégal d’assurer une exécution exemplaire de cet accord, qui ouvre la voie à de nouvelles initiatives de coopération climatique.

Le Gouvernement du Sénégal et le Royaume de Norvège ont signé, ce samedi 15 novembre 2025 en marge de la COP 30 à Belém, un Accord de coopération bilatérale pour la mise en œuvre de l’article 6.2 de l’Accord de Paris. La cérémonie a réuni le ministre sénégalais de l’Environnement et de la Transition écologique, Dr El Hadji Abdourahmane Diouf, et son homologue norvégien du Climat et de l’Environnement, Andreas Bjelland Eriksen, selon un communiqué du ministère.