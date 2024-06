Copa América 2024 : l’Argentine domine le Canada, les débuts fracassants de Lionel Messi

La Copa América débutait officiellement cette nuit du côté des États-Unis avec une rencontre entre l’Argentine et le Canada. L’occasion pour Lionel Messi et sa bande de remettre leur titre en jeu dans cette compétition. Et pour ce premier match, l’Albiceleste a assuré une précieuse victoire devant les Canadiens (2-0).



Et dans un match fermé face à une équipe canadienne bien en place, l’Argentine a pu se reposer sur le génie de son octuple Ballon d’Or. Sur une merveille d’ouverture dont il a le secret, il a permis à Julien Alvarez d’ouvrir le score. Auteur de deux-trois actions de grande classe, il a terminé la rencontre par une autre passe décisive cette fois-ci pour Lautaro Martinez, qui a inscrit le deuxième de l’Argentine.