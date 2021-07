Coronavirus: 1.123 cas et 12 décès en une semaine, la 3e vague se dessine au Sénégal

Le nombre moyen de nouveaux cas recensés chaque jour a augmenté de plus de 65 au cours des 3 dernières semaines, à 19 % de son précédent pic d'infections, selon Reuters tracker . Les cas de COVID-19 sont en hausse avec 110 nouvelles contaminations recensées en moyenne chaque jour depuis une semaine. Cela représente 34% du pic des infections.Du mercredi 30 juin au mardi 6 juillet, l’on recense 1.123 nouvelles contaminations et 12 décès, selon les chiffres du ministère de la Santé et de l’action sociale. Une hausse qui inquiète les autorités sanitaires du pays. Lors d’une réunion du Comité national de gestion des épidémies () la semaine dernière, le Professeur Moussa Seydi , chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann de Dakar n’a pas manqué de cracher ses vérités en ce qui concerne la prise en charge des malades.« Nos hôpitaux sont souvent confrontés à des problèmes de panne et de qualité d'oxygène. Depuis les deux et trois jours passés, nous avons des problèmes d'oxygène au niveau des CTE. Et ça peut être fatal pour les malades. Moi, je l'ai dit depuis plusieurs mois. Un CTE ne doit même pas avoir une seule centrale d'oxygène, il faut toujours deux centrales. Nous, au niveau des maladies infectieuses de Fann, nous en avons mis trois, plus un back-up des bouteilles d'oxygène. Parce qu'une centrale peut toujours tomber en panne. Et cela risque de nous amener à perdre des malades, perdre une vie humaine qu'on pouvait sauver », a-t-il fait savoir.Pr Moussa Seydi de poursuivre : «Il faut qu'on veille à cette qualité d'oxygène. Il y a très souvent et fréquemment des pannes d'oxygène. Ce n'est pas seulement à Fann, je sais que c'est arrivé à Dalal Jam et ailleurs. Il faut absolument qu'on règle de manière définitive ces problèmes d'oxygène qui peuvent exister durant la prise en charge».Même si une troisième vague de la covid-19 se fait sentir au Sénégal, il n'est plus possible de décréter l'état d'urgence, assorti d'un couvre-feu nocturne, selon le Pr Moussa Seydi. En outre, ajoutait le spécialiste des affections infectieuses, « on ne peut pas se permettre de demander aux gens de limiter leurs déplacements maintenant, déclare Moussa Seydi : «Concernant la vaccination, je pense que c'est le nerf de la guerre. Quoi qu'on dise actuellement, il faut insister sur la vaccination. Parce que les mesures initiales, même si elles sont efficaces, ne sont plus réalisables dans la durée. On ne peut pas se permettre de demander aux gens de limiter leurs déplacements maintenant. Il faut qu'on sache que couvre-feu, état d'urgence, ce n'est plus possible.»«Ce n'est pas parce qu'une mesure est efficace qu'on doit toujours l'appliquer. Donc, il faut vraiment qu'on insiste sur la vaccination. Seule la vaccination nous permettra de vraiment sortir de ce gouffre sans fin. Pour la vaccination, il va falloir quand même gérer les rumeurs et on les a un peu négligées », a fait savoir le Pr Seydi, devant un parterre de toubibs.