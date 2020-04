Coronavirus : 105 guérisons enregistrées au Sénégal depuis l’apparition de la pandémie

Au Sénégal, le nombre de personnes déclarées guéries du coronavirus, par les autorités sanitaires, s’élève désormais à 105, à la date de ce mardi 7 avril. Ce nombre semble d’ailleurs avoir pris la courbe ascendante depuis cinq (6) jours.



Aux 10 guérisons annoncées jeudi se sont ajoutées 11, vendredi, et 6 le lendemain, 10 dimanche et 10 autres lundi, et 13 ont été déclarées ce mardi.



Jeudi dernier, à l’évaluation de la riposte au Covid-19, un mois après son apparition au Sénégal, le professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital de Fann, à Dakar, avait souligné que les patients traités spécifiquement avec l’hydroxychloroquine guérissaient plus vite.



Il avait dans la foulée fait part de la décision de son équipe d’associer l’hydroxychloroquine à l’azithromycine afin de parvenir à de meilleurs résultats. Pr Seydi avait insisté sur l’importance de gagner la bataille de prévention pour endiguer la propagation de la maladie au Sénégal.



Au total, 237 cas de Covid-19 ont été officiellement confirmés au Sénégal depuis l’apparition de la maladie dans le pays (2 mars). Deux décès ont été enregistrés tandis qu’un malade a fait l’objet d’une évacuation à son pays d’origine à la demande de ses proches, selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Et 129 patients sont sous traitement.