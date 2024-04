Programme "Xeyu Ndaw Ñi" : 180 travailleurs de l’AGETIP licenciés

Les 180 travailleurs licenciés par le directeur général El Hadji Malick Gaye ont dénoncé sa posture « clanique et partisane ». Ces jeunes recrutés par l’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public (AGETIP) dans le cadre du programme "Xeyu Ndaw ñi" ont tiré sur le directeur de l’agence. Selon le collectif qui a fait face à la presse le directeur a licencié plus d’une centaine de travailleurs pour recruter des jeunes de sa localité.



« Nous sommes des jeunes qui travaillent à l’AGETIP dans le cadre du programme "Xëyu Ndaw ñi". Après une période de formation, nous avons été appelés à signer des contrats en juin dernier. Cependant, après seulement deux jours de travail, nous avons été informés de l’arrêt de notre emploi. Ce qui est le plus troublant, c’est que le directeur général a fait venir des personnes de Ndiandane, sa localité d’origine, pour justifier notre licenciement », déplore le collectif.



Il poursuit : « Sous prétexte de contrat de prestation, nous n’avons reçu que le paiement de deux mois de travail. Nous avons dénoncé cette injustice auprès de l’Inspection du travail, mais nos revendications sont restées lettre morte », ajoute-t-il.



Virés de l’AGETIP, ils comptent saisir la justice.