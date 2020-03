Coronavirus - Abdoulaye Wade met en "quarantaine" les militants du Pds et les mouvements "Karimistes"

Le Sénégal enregistre quatre (4) cas confirmés, du Covid-19. Pour éviter tous risques de propagation de l'épidémie Coronavirus, des mesures préventives ont été prises par l'Etat, limitant certains déplacements des membres du gouvernement. Et l'opposition ne semble pas déroger à la règle. En effet, dans un communiqué parvenu à PressAfrik, le Secrétaire Général National du Parti Démocratique sénégalais ( Pds), Abdoulaye Wade décide de surseoir toutes ses réunions et autres rassemblements entre militants ou mouvements " Karimistes".



"Le Pds a décidé de suspendre toutes ses réunions et autres rassemblements jusqu'au 20 mars 2020. Le parti demande également aux militants, aux mouvements Karimistes et aux responsables de surseoir à toute activité politique pendant cette période, en particulier les visites aux responsables nationaux à Dakar et départementaux , en attendant d'avoir plus de lisibilité sur la situation du fléau", renseigne le document.



Plus ferme, le président Wade interdit ses responsables de ne pas quitter le territoire national, de "s'abstenir de voyager en Afrique et dans le reste du monde pour des missions officielles ou politiques du parti."