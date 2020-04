Coronavirus: Décès de Gita Ramjee, une scientifique sud-africaine spécialiste du VIH

Des hommages sont rendus à la scientifique sud-africaine de renommée mondiale Gita Ramjee, décédée des complications liées au Covid-19.



"Elle a consacré de nombreuses années de sa vie à trouver des solutions de prévention du VIH pour les femmes", a déclaré son collègue et ami Gavin Churchyard à la BBC.



Le chef de l'UNAids, Winnie Byanyima, a déclaré que la mort du professeur Ramjee est une perte énorme en ce moment où le monde a le plus besoin d'elle.



L'Afrique du Sud compte le plus grand nombre de personnes vivant avec le VIH au monde.



Le pays a entamé un confinement de trois semaines dans le cadre des efforts visant à stopper la propagation du coronavirus.



"Le décès du professeur Ramjee est un coup dur pour l'ensemble du secteur sanitaire et de la lutte mondiale contre le VIH / sida", a déclaré dans un communiqué le vice-président sud-africain, David Mabuza,.



"Avec son décès, nous avons en effet perdu une championne de la lutte contre l'épidémie du VIH, ironiquement dans les mains de cette pandémie mondiale. En son honneur, nous devons tenir compte de l'appel à renverser la courbe en renforçant également nos réponses à cette pandémie et continuer la lutte pour atteindre zéro nouvelle infection au VIH. "