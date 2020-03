Coronavirus - Le ministère du Commerce interdit la vente du pain dans les boutiques

Les mesures d'urgence pour lutter contre la propagation du Coronavirus se poursuivent au niveau des différents départements ministériels après la déclaration du chef de l'Etat samedi dernier. Après la décision du ministère du Tourisme de fermer les frontières aériennes à des pays comme la France, l'Italie, l'Espagne et l'Algérie, le ministère du Commerce a également pris un certain nombre de mesures pour aider l'Etat à stopper la propagation du virus. Parmi celles-ci, l'interdiction de la vente de pain dans les boutiques. « Le ministère du #commerce vient d'interdire la vente de pain dans les boutiques. Une mesure prise pour limiter la propagation de l'épidémie. D'autres mesures sont en cours », a écrit le ministère sur son compte Twitter.« Les produits à la manipulation délicate tels que la farine, le pain, les préparations alimentaires doivent plus que jamais, respecter les exigences et normes sanitaires édictées par les standards internationaux. Il est donc souhaitable de travailler davantage en collaboration avec le @MinisteredelaS1 (Ministère de la Santé) pour étudier les moyens de renforcer les mesures de prévention et de la sécurité alimentaire dans les lieux publics particulièrement », a ajouté le département du Commerce sur le Réseau social.