Coronavirus Sénégal: Les cas positifs augmentent à Keur Massar et Saint-Louis..

Selon des informations du ministère de la Santé et l’Action sociale, deux nouveaux cas positifs au nouveau Coronavirus ont été notés dans la ville de saint louis.



Il s’agit de deux individus qui ont été en contact avec le patient émigré de Dioloféne.

Les autres membres de la famille et les personnes contacts sont toujours sous surveillance médicale.



Egalement, le district de Keur Massar a enregistré ce dimanche un deuxième cas confirmé au coronavirus.



L’individu est un résident de Keur Massar et pour l’heure aucune information n’est disponible sur son statut. Pour les autorités médicales, la seule certitude concernant ce patient est qu’il n’est pas un cas importé. Les investigations pour identifier les personnes contacts se poursuivent, assure une source médicale.