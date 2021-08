Coronavirus : Un nouveau test PCR pourrait détecter les risques de formes graves

Les tests de dépistage du Covid-19 évoluent. Une nouvelle méthode vient d’être mise au point par des chercheurs français. Elle pourrait notamment permettre de découvrir, à partir d’un test PCR, si un patient est encore contagieux ou non. Cette nouvelle méthode pourrait également déceler de possibles formes graves, rapporte Les Echos, mercredi.



Aujourd’hui, un test PCR permet seulement de détecter des traces de virus dans le nez d’une personne. Mais dans un communiqué, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) affirme qu’il serait possible de mieux distinguer les patients. Selon les chercheurs il faudrait, pour cela, mesurer l’interféron de type I (IFN-I), une protéine qui agit contre le coronavirus lors d’une contamination.



20 minutes avec agence

jeu. 12 août 2021, 2:24 PM·1 min de lecture



PCR - Cette nouvelle méthode, mise au point par des chercheurs français, pourrait également déterminer si les cas positifs sont contagieux ou non



Les tests de dépistage du Covid-19 évoluent. Une nouvelle méthode vient d’être mise au point par des chercheurs français. Elle pourrait notamment permettre de découvrir, à partir d’un test PCR, si un patient est encore contagieux ou non. Cette nouvelle méthode pourrait également déceler de possibles formes graves, rapporte Les Echos, mercredi.



Aujourd’hui, un test PCR permet seulement de détecter des traces de virus dans le nez d’une personne. Mais dans un communiqué, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) affirme qu’il serait possible de mieux distinguer les patients. Selon les chercheurs il faudrait, pour cela, mesurer l’interféron de type I (IFN-I), une protéine qui agit contre le coronavirus lors d’une contamination.





Adapter la période d’isolement en fonction des résultats

Grâce à une nouvelle technologie innovante, la mesure pourrait s’effectuer directement sur l’écouvillon prélevé pour le test PCR. Dans des travaux publiés dans le Journal of Experimental Medicine, les scientifiqu(...) Lire la suite sur 20minutes