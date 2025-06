Interdiction d’entrer dans le territoire Américain : le Sénégal dans le viseur de Donald Trump

À l’instar des restrictions qu'il avait imposées à plusieurs pays, au cours de son premier mandat (2017-2021), Donald Trump a décidé d’interdire aux ressortissants de douze pays l’entrée aux États-Unis jusqu’à nouvel ordre notamment, l'Afghanistan, la Birmanie, le Tchad, la République du Congo, la Guinée équatoriale, l'Erythrée, Haïti, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. ». Sept autres pays sont par ailleurs visés par des restrictions dans la délivrance de visas : le Burundi, Cuba, le Laos, la Sierra Leone, le Togo, le Turkménistan et le Venezuela.





Selon des informations du Washington Post, l'administration de Donald Trump envisage d'étendre considérablement la liste des pays interdits d'entrer aux Etats-Unis. Trente-six nouveaux pays sont visés, dont le Sénégal et 24 autres pays africains.



Voici la liste des États concernés publié par Washington Post :



Afrique : Angola, Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, Cameroun, Côte d’Ivoire, République démocratique du Congo, Djibouti, Égypte, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Liberia, Malawi, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Soudan du Sud, Tanzanie, Ouganda, Zambie, Zimbabwe.



Autres : Antigua-et-Barbuda, Bhoutan, Cambodge, Dominique, Kirghizistan, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Syrie, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.