Coronavirus dans le monde, 217 morts en Espagne en 24h Le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-19. Découvrez le bilan des pays et l'évolution dans le monde concernant l'épidémie de coronavirus ce jeudi 14 mai 2020. On recense plus de 4 millions de cas dans le monde et près de 300.000 décès dus au Covid-19. Le bilan repart à la hausse aux USA qui dépassent désormais la barre des 82.000 décès. La Chine déclare de nouveaux cas et teste à grande échelle tandis que la situation s'envenime au Brésil.

Ce jeudi 14 mai, le virus Covid-19 touche 4.348.246 cas confirmés et a fait au total 297.226 morts dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le coronavirus pourrait "ne jamais disparaitre" et ainsi devenir une maladie avec laquelle l’humanité devra apprendre à vivre. « Nous avons un nouveau virus qui pénètre la population humaine pour la première fois et il est en conséquence très difficile de dire quand nous pourrons le vaincre », a déclaré Michael Ryan, directeur des questions d’urgence sanitaire à l’OMS, « Ce virus pourrait devenir endémique dans nos communautés. » a t-il poursuivi.



Le nombre de décès de l'Espagne remonte ce jeudi 14 mai. Le Covid-19 a causé la mort de 217 personnes de plus en 24 heures (184 la veille), soit 27.321 au total. Le pays compte désormais plus de 229.000 cas recensés. L'Espagne a décidé de mettre en quatorzaine toute personne de l'étranger arrivant sur le sol espagnol à partir de vendredi 15 mai. Les commercent et les terrasses rouvrent dans la moitié du pays. Le confinement reste strict à Madrid, Barcelone et une partie de l'Andalousie.



La Belgique est l'un des pays qui teste le plus dans le monde. Au dernier bilan ce jeudi 14 mai, on dénombre 307 nouveaux cas confirmés d'infection au covid-19, ce qui porte à 54.288 cas confirmés au total. Les autorités sanitaires déclarent 8.903 décès (+60 en 24h). Le nombre de cas semble en hausse mais il faut savoir que le nombre de tests s'est multiplié. La situation est encourageante avec seulement 81 hospitalisations ces dernières 24h.

Aux Etats-Unis, le bilan repart à la hausse. Le pays compte ce jeudi 14 mai mai 1.390.746 cas recensés. Selon l'institut Johns Hopkins, le pays compte 1.813 morts en 24h (1.894 hier), soit 84.133 décès au total. Si l'épidémie est en recul à New York, de nouveaux foyers sont apparus ailleurs, comme dans la région de la capitale Washington, où un hôpital de campagne a été installé lundi. Les mesures de confinement se prolongent jusqu'au 8 juin dans la capitale à Washington.



En Allemagne, le taux de contamination augmente, ce qui inquiète les autorités. Le pays compte ce jeudi 14 mai 174.098 cas recensés pour 7.861 décès (+123). Le déconfinement est bien avancé en Allemagne où les magasins, lieux de cultes, musées et zoos sont désormais ouverts au public mais une remontée du taux de contamination inquiète le gouvernement. L’Autriche et l’Allemagne vont rouvrir leurs frontières le 15 juin. Le championnat allemand de foot reprend samedi.



Le Brésil, enregistre ce jeudi 14 mai un lourd bilan quotidien, 840 morts en 24h. Le pays dénombre 190.137 cas recensés et 12.400 décès au total. Cependant, ces données seraient largement sous-évaluées. Le nombre de nouveaux cas confirmés de contamination sur les dernières 24 heures est de 9.258. Débordées, les autorités peinent à tester les vivants comme les morts. Certains décès dus au Covid-19 sont enregistrés avec vingt jours de retard. Selon des estimations, divulguées par la presse, le nombre de personnes réellement infectées seraient de douze à quinze fois supérieur aux chiffres annoncés par les autorités.



En Chine, 6 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés. Les autorités ont décidé de tester massivement durant plusieurs jours pour éviter la propagation du virus. Ce jeudi 14 mai, le pays dénombre 84.024 cas recensés et 4.637 morts, aucun mort ces dernières 24h.



En France, le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires concernant la pandémie de COVID-19 fait état de 140.734 cas recensés et 27.074 morts au total : 17.101 décès en hôpital et 9973 dans les centres sociaux et médico-sociaux dont les Ehpad. On compte ce mercredi 13 mai 83 morts en France en 24h. Le pays se déconfine progressivement avec les magasins et écoles en premier.



En Italie, le bilan remonte légèrement ce jour. On compte 195 décès de plus en 24h (172 la veille) ce mercredi 13 mai, portant le nombre de morts à 31.106 au total depuis le début de l'épidémie. Le nombre total de cas recensés est de 222.104. Moins de 1000 malades sont actuellement en soin intensifs, l'amélioration semble se confirmer. Le gouvernement agit avec prudence malgré la pression des présidents de région pour déconfiner davantage.



Le bilan au Royaume-Uni baisse ce jour. Le gouvernement comptabilise 33.186 morts au total mais davantage si on prend en compte les décès hors hôpitaux. On compte ce mercredi 13 mai, 494 morts en 24h (627 hier). Boris Johnson a annoncé dimanche un déconfinement en 3 phases en fonction de l'évolution de la pandémie et du taux de transmission. Depuis ce 13 mai, les britanniques peuvent sortir sans limitations de temps et de fréquences. Retour au travail pour ceux qui ne peuvent télétravailler. Les écoles primaires rouvrent le 1er juin mais les lycées doivent attendre la rentrée. Pubs, cafés, restaurants et hôtels restent fermés. Une quatorzaine est imposée pour les voyageurs arrivant au Royaume-Uni à l'exception de la France.



L'Iran recense 143 décès en 24h (93 hier), soit 6.783 exactement. Le pays comptabilise désormais 112.725 cas déclarés ce jeudi 14 mai. Toutes les mosquée en Iran rouvrent ce mardi alors que de nouveaux cas apparaissent dans certaines régions du pays. Un mois à peine après avoir entamé le déconfinement progressif du pays, l'Iran a décidé, dimanche, de restreindre de nouveau l'activité économique et les déplacements dans la province du Khouzestan (Sud-Ouest), devenue un nouveau foyer de l'épidémie de Covid-19. Des restrictions de déplacement sont également de nouveau imposées autour des régions touchées.



Le Liban a décidé de reconfiner la population dès ce mercredi soir, 4 jours seulement après l'assouplissement des mesures, face à une recrudescence de contaminations. le pays compte à l'heure actuelle 878 cas déclarés et 26 décès. 109 cas ont été enregistrés en 4 jours.



En Russie, le nombre de nouveaux cas est toujours en forte progression mais le pays augmente ses tests. Les autorités comptent désormais 232.271 cas détectés pour 2.212 morts dont 96 décès ces dernières 24h. Le taux de mortalité reste cependant plus faible que l'Italie, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne ou les Etats-Unis. La Russie devient le second pays recensant le plus de cas dans le monde et le premier en Europe. Le président russe, Vladimir Poutine, a ordonné la fin, dès mardi, de six semaines chômées obligatoires en Russie, donnant le coup d'envoi d'un déconfinement progressif et régionalisé.



La Tunisie n'enregistre aucun nouveau cas depuis 2 jours. Le ministère de la Santé déclare 1032 cas au total depuis le début de l'épidémie dans le pays avec pas moins de 33.266 tests effectués. Le pays compte désormais 45 décès.



L'Indonésie passe la barre des 1000 décès avec 1.028 personnes décédées. Le pays dénombre 484 nouveaux cas ce jour et 16 morts en 24h. Le nombre de cas monte à 15.438.



Le Maroc prolonge son confinement jusqu'au 20 mai. Le pays compte 6.512 cas recensés mais peu de tests sont réalisés. Le pays déplore actuellement 188 décès (+0 en 24h). Le pays recense 1.160 nouveaux cas cette semaine, ce qui amène les autorités à la prudence.



Le Japon compte 16.049 cas recensés au total et 678 décès ce jeudi 14 mai. Le gouvernement a annoncé la levée de l'état d'urgence dans 39 des 47 préfectures du pays, mais pas encore dans les plus densément peuplées comme Tokyo. Prévu initialement pour durer un mois, ce dispositif avait été prolongé jusqu’au 31 mai sur tout le territoire.



La Pologne, qui compte actuellement 17.204 cas de contaminations et 861 morts dues au Covid-19, a annoncé la réouverture le 18 mai des salons de coiffure, cafés et restaurants.



La Corée du Sud s'inquiète de la recrudescence de nouveaux cas de Covid-19. On compte à ce jour 10.991 cas pour 260 décès recensés (+1 en 24h). La municipalité de Séoul a ordonné la fermeture des bars et discothèques de la capitale en raison de l'apparition d'un nouveau foyer de contamination.



La Suède dépasse la barre des 2000 morts ce jour. On compte ce jeudi 14 mai 27.909 cas infectés et 3.460 décès. C'est l'un des rares pays à ne pas avoir choisi l'option confinement mais juste des recommandations. Le pays compte davantage de décès que ses voisins nordiques.



Le Vietnam continue de déconfiner. Le pays compte moins de 300 cas de personnes atteintes du Covid-19 et toujours aucun morts. Les rassemblements restent interdits et le port du masque et mesures de distanciation sociale fortement encouragés mais certains commerces ont déjà rouvert depuis le 23 avril.



La Roumanie a annoncé, en même temps que les premières mesures de déconfinement, le port du masque obligatoire à partir du 15 mai dans les lieux fermés et les transports publics. Le pays compte à ce jour 16.002 cas et 1.036 décès dû au Covid-19.



La Suisse déconfine progressivement. Les coiffeurs, médecins, crèches et jardineries et désormais les écoles et autres magasins ainsi que les bars et restaurants sont ouverts. Viendront ensuite les établissements pros et secondaires, les universités, les musées, les zoos et bibliothèques à partir du 8 juin. Le pays compte ce jeudi 14 mai, 1.870 décès pour 30.413 cas déclarés.

En Autriche, le déconfinement a commencé. Les petits commerces de moins de 400 m2 et les parcs et jardins peuvent rouvrir. Depuis ce 1er mai, ont rouvert les magasins et les coiffeurs, suivront mi-mai des hôtels et restaurants. Les grands rassemblements restent interdits au moins jusqu'en juillet et les écoles restent fermés jusqu'à mi-mai. Le port du masque est obligatoire. Le pays compte actuellement 15.997 cas recensés et 624 décès. L’Autriche et l’Allemagne vont rouvrir leur frontière le 15 juin.



En Algérie, le pays africain dénombrant le plus de décès, le confinement est prolongé jusqu'au 29 mai, soit après la fin du ramadan. On dénombre ce jeudi 14 mai, 6.253 cas recensés et 522 décès dus à l'épidémie.



Au Portugal, l’état d’urgence, décrété le 18 mars est amené à durer plusieurs mois préviennent les autorités. On compte ce jeudi 14 mai, 28.132 cas et 1.175 morts (+12). Le Portugal commence à assouplir ses mesures de confinement en rouvrant ses petits commerces, salons de coiffure et concessionnaires automobiles. Le port du masque ou de visières est obligatoire dans les transports et les magasins. le gouvernement met tout en oeuvre pour que ses ressortissants puisse visiter le pays cet été.

En Irlande, le Premier Ministre, Leo Varadkar, a appelé la population à continuer de respecter les restrictions actuelles liées au Covid-19. On compte ce jeudi 14 mai 23.401 cas détectés et 1.497 morts.



L’épidémie se développe en Afrique. L'Afrique du Sud qui compte 12.074 cas recensés ce mercredi et 219 morts. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a ainsi annoncé un nouvel assouplissement, d’ici à la fin du mois, du strict confinement. Le pays est passé le 1er mai du niveau d’alerte 5 au niveau 4, qui a déjà permis le redémarrage de certains secteurs économiques.



En Inde, le pays a annoncé un prolongement du confinement jusqu'au 17 mai. Les restrictions vont désormais s'appliquer de manière différenciée. Le gouvernement a divisé le pays en trois zones, rouge, orange et verte en fonction du niveau et des risques de contamination. L'Inde a commencé à relâcher les restrictions de déplacement et d'activité dans certaines parties du pays. Les salariés du secteur privé ou public sont obligé d'installer l'application de contact tracing. L'Inde compte ce jeudi 14 mai, 78.194 cas recensés et 2.551 morts.

