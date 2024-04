La BCEAO épingle et sanctionne deux banques au Sénégal et une au Togo

La BCEAO épingle a Commission bancaire de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) de la BCEAO a sorti le bâton pour rappeler à l’ordre deux structures financières au Sénégal.



Après les sanctions prononcées à l’encontre d’un établissement de monnaie électronique établi au Sénégal en septembre dernier, la BCEAO a condamné trois banques (deux au Sénégal et une au Togo).



Dans sa publication n°1 de la 139ème session du Collège des supervision de la Commission bancaire de l’Umoa, tenue le 22 mars 2024, la Commission bancaire de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) de la BCEAO, après avoir entendu les dirigeants concernés, a prononcé un blâme à l’encontre d’une banque installée au Sénégal.



D’après le communiqué rendu public par la BCEAO, cette sanction disciplinaire est motivée par « des manquements, et des infractions aux textes légaux et règlementaires applicables aux établissements de crédit. En particulier, des faiblesses ont été relevées sur la gouvernement, la gestion des risques, les situations financière et prudentielle.



Après avoir entendu les deux concernés, la Commission a prononcé un blâme à l’encontre de deux banques établies au Sénégal et une au Togo.