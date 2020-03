Coronavirus dans le monde : bilan terrible en Italie, Espagne, Allemagne, USA... Le point par pays L'hécatombe continue en Europe. Le pic du coronavirus est encore à venir. Retrouvez la carte du monde en temps réel, le nombre de malades du Covid-19, mais aussi le nombre de décès liés à la maladie par pays, ainsi que la situation en Italie, Espagne, France, Chine, Maroc...

Le nombre de décès est également toujours en hausse en Espagne, le deuxième pays le plus touché d'Europe. On comptabilise au total 28 768 cas confirmés de coronavirus et 1 772 morts de la maladie. Le confinement devrait être prolongé jusqu'au 11 avril. La situation s'empire également en France et en Allemagne entre autre. De nombreux pays ont pris des mesures de restrictions de sortie et de confinement pour endiguer le virus. Retrouvez la carte de l'évolution du Covid-19 dans le monde, ainsi que le point sur la situation par pays.

Statistiques du coronavirus au 22/03/2020 au soir Pays Nombre de cas Nouveaux cas Nombre de morts Nouveaux cas mortels China 81,054 +46 3,261 +6 Italy 59,138 +5,560 5,476 +651 USA 32,356 +8,149 414 +112 Spain 28,603 +3,107 1,756 +375 Germany 24,852 +2,488 94 +10 Iran 21,638 +1,028 1,685 +129 France 16,018 +1,559 674 +112 S. Korea 8,897 +98 104 +2 Switzerland 7,474 +611 98 +18 UK 5,683 +665 281 +48 Netherlands 4,204 +573 179 +43 Austria 3,564 +572 16 +8 Belgium 3,401 +586 75 +8 Norway 2,263 +99 7 Sweden 1,931 +161 21 +1 Portugal 1,600 +320 14 +2

Le dernier bilan du coronavirus Covid-19, établi ce dimanche 22 mars par l'agence nationale de santé publique, Santé Publique France, cité par le Directeur général de la Santé Jérôme Salomon continue de s'alourdir avec 16 243 cas confirmés et 674 décès. 1746 malades sont dans un état grave, en réanimation et 7 240 personnes sont hospitalisées. Afin de limiter la propagation du virus, le pays est en situation de confinement depuis le mardi 17 mars à midi. Les Français ont donc pour obligation de limiter leurs déplacements au stricte nécessaire et d'avoir sur eux une attestation de déplacement lorsqu'ils sortent, sous peine de sanctions.

L'Italie est donc le pays le plus touché par le coronavirus dans le monde avec près de 5 500 décès répertoriés ce dimanche 22 mars 2020, soit 651 de plus que la veille. Un chiffre en baisse par rapport à samedi néanmoins où près de 800 morts ont été décomptés. 793 morts très exactement avaient été enregistrés. Le gouvernement a décidé de mettre à l'arrêt "toute activité de production non essentielle" pour endiguer l'épidémie.





La situation en Allemagne continue de s'aggraver également. Le pays compte près de 25 000 personnes infectées par le coronavirus mais "seulement" 94 morts selon le dernier bilan. Un nombre de cas plus élevés qu'en France, mais beaucoup moins de décès. Ce dimanche, Angela Merkel s'est mise en quarantaine après avoir été en contact avec un médecin testé positif. Depuis le début de semaine, la chancelière a pris des mesures pour tenter de stopper la propagation du coronavirus et a décidé de fermer la frontière avec la France, la Suisse et l'Autriche. Dimanche 22 mars, les rassemblements publics de plus de deux personnes en dehors du travail sont désormais interdits.



En Espagne, le nombre de cas de personnes infectées par le coronavirus a brutalement augmenté en seulement quelques jours. L'Espagne est à ce jour le deuxième pays le plus touché d'Europe après l'Italie, et le troisième pays le plus impacté dans le monde. Au total, on dénombre 1 725 morts ce dimanche. Ces dernières 24 heures, le nombre de décès a donc augmenté de 394, soit près de 30%. "Les cas augmentent et vont continuer à augmenter dans les prochains jours", a averti une responsable du Centre d'alerte et d'urgences sanitaires, Maria Jose Sierra, en conférence de presse. Le nombre de cas dans tout le pays a progressé de près de 25% depuis vendredi, d'après le ministère de la Santé. Le confinement généralisé est aussi de mise en Espagne, les citoyens ont interdiction de sortir se promener, rendre visite à de la famille ou des amis, sortir faire du sport, rester avec des amis en aucun lieu, rendre visite à un voisin et fêter un anniversaire. D'autre part, le gouvernement espagnol a fermé ses frontières terrestres.



Alors que le nombre de cas augmente en Europe, on assiste à la situation s'inverse en Chine où le nombre de nouvelles personnes infectées par le coronavirus n'augmente presque plus dans le pays. Pour le troisième jour consécutif, la Chine n'a répertorié aucun nouveau cas d'origine locale au coronavirus ces dernières 24h. Le nombre de mort ces derniers jours a également chuté, seuls six ont été comptabilisés ce dimanche par le ministère de la Santé, au plus bas depuis le lancement des statistiques en janvier. Le virus a contaminé au total un peu plus de 81 000 personnes en Chine et a fait 3 274 morts en un peu plus de deux mois.



Selon le dernier bilan, 1600 cas de coronavirus ont été détectés au Portugal. Seulement 14 décès lié au virus sont à déplorer. Depuis le vendredi 13 mars, le pays est en état d'alerte, le Premier ministre Antonio Costa a annoncé la fermeture des écoles et la limitation de l'activité des bars, restaurants, discothèques ou centres commerciaux.



Le gouvernement britannique est très critiqué par le reste des pays européens pour sa position prise d'"immunité collective" face au coronavirus. Le principe : laisser le virus se propager pour finir à l'arrivée à une "immunité" généralisée des Britanniques. L'arrivée du Covid-19 et la projection du nombre de décès a fait changer de point de vue plutôt "optimiste" jusqu'à présent de Boris Johnson et son administration, qui ont d'abord demandé à leurs concitoyens de se laver les mains et de prendre des mesures d’éloignement. Devant la catastrophe qui s'annonce, la stratégie britannique s'est encore infléchie ces dernières heures avec l'annonce du confinement des personnes de plus de 70 ans. Ce vendredi soir, le Royaume-Uni a ordonné la fermeture des pubs, restaurants cinémas, salles de sport et des théâtres. Une loi donnant les pleins pouvoirs eu gouvernement est en préparation, qui pourrait lui permettre de prononcer un confinement total. Le pays compte 5 683 personnes infectées par le virus et 281 décès ce dimanche, soit 48 de plus que ce samedi.



Les Etats-Unis comptent à ce jour plus de 32 826 cas de coronavirus selon et la barre des 406 morts a été atteinte à travers le pays selon Worldometer. Des chiffres qui sont moins élevés chez Bloomberg à l'heure où nous écrivons ces lignes (cf. ci-dessous). La moitié de ces décès ont été recensés dans l'Etat de Washington. Afin d'endiguer la propagation du virus, Donald Trump a interdit aux ressortissants de vingt-six pays européens de se rendre aux Etats-Unis à compter du 13 mars 2020. Sur place, plusieurs villes dont New York, Los Angeles, Washington DC ou San Francisco ont fermé bars, restaurants et boîtes de nuit pendant au moins 15 jours. Depuis jeudi 19 mars au soir, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a placé en confinement la totalité de l'Etat pour lutter contre la pandémie de coronavirus.



En Algérie, le dernier bilan du coronavirus fait état de 201 cas et 17 morts. L'Algérie a fermé ces derniers jours les lieux de rassemblements, comme les salles des fêtes. Les manifestations ont aussi été interdites et toutes les liaisons aériennes et maritimes internationales suspendues. Jeudi 19 mars, les autorités ont annoncé de nouvelles mesures, notamment la fermeture des cafés et restaurants dans les grandes villes à partir du 22 mars. Le confinement est aussi envisagé.



Le Maroc, encore très peu touché, compte 115 cas de coronavirus, virus qui a fait 4 morts. Le gouvernement a très rapidement pris des mesures pour empêcher la propagation de l'épidémie sur son territoire. On peut citer la suspension des liaisons aériennes avec l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et le Portugal. Tous les rassemblements publics de plus de 50 personnes ont également été interdits. La 19e édition du festival marocain "Mawazine rythmes du monde", prévue du 19 au 27 juin prochain, est annulée.



La Belgique a annoncé mettre en place de nouvelles mesures ce vendredi. Le pays est en confinement depuis mercredi 18 mars à midi, jusqu'au 5 avril inclus. Les frontières ont été fermées ce vendredi pour tout déplacement "non essentiel", le frêt et le retour de ressortissants belges étant toujours possible. La Première ministre Sophie Wilmès a détaillé ces différentes mesures (sorties, commerces, établissements scolaires...) lors d'une conférence de presse suivie par une prise de parole du minisre de l'Intérieur Pieter De Crem. Le pays fait état de 3 401 cas détectés et 75 décès.



La Grèce compte à ce jour 624 cas de coronavirus et 15 morts. Le gouvernement a pris des mesures pour continuer à limiter la propagation du virus. Dimanche 22 mars, le gouvernement a décidé d'imposer le confinement général à sa population dès lundi 23 mars pour endiguer l'épidémie. "J'ai donné l'ordre que toute action adéquate soit prise afin d'appliquer l'interdiction de tout mouvement inutile à travers le pays", a annoncé le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis. La pandémie fait rage à travers le monde, avec plus de 339 000 cas identifiés de coronavirus et plus de 14 000 décès à ce jour. L'Europe est devenue l'épicentre de l'épidémie qui se répand à grande vitesse. Le dernier bilan du Covid-19 en Italie porte le nombre de décès liés au virus à 5 476 et au total, 59 138 ont été testée positivement à la maladie. 