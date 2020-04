Coronavirus : décès, cas graves, l'épidémie empire en France Le nouveau coronavirus Sars-CoV-2 apparu fin 2019 en Chine a contaminé plus d'un million de personnes et fait plus de 50 000 morts. En France, l'épidémie s'aggrave : les passages aux Urgences pour Covid-19 augmentent, les cas en réanimation et les décès aussi. Bilan des cas par région, transferts de patients, nouvelle attestation de sortie numérique, test de dépistage... Point de situation en direct.

L'épidémie de coronavirus Covid-19 a contaminé plus de 1 million de personnes dans 180 pays du monde et entraîné plus de 51 000 morts. Plus de la moitié de la population mondiale est confinée. Parmi les 180 pays touchés, les Etats-Unis recensent toujours le plus grand nombre de cas avec près de 245 000 malades. En Europe, l'Italie a dépassé les 115 000 cas et les 13 900 morts. L'Espagne s'en rapproche avec plus 112 000 malades et plus de 10 300 décès. En France, 90 607 nouveaux cas de Covid-19 auraient consulté un médecin généraliste au cours de la semaine du 23 mars, annonce Santé Publique France le 2 avril, contre 51 000 la semaine précédente. Entre le 21 janvier et le 31 mars 2020, 52 128 cas de COVID-19 ont été confirmés par tests en France et 4 503 décès dans les hôpitaux. Dans son bulletin du 2 avril, Santé Publique France indique également une aggravation de l'impact de la circulation du SARS-CoV-2 en France avec une augmentation du nombre de cas graves admis en réanimation et des décès, une augmentation significative des décès toutes causes chez les plus de 65 ans dans les régions Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Ile de France, Hauts-de-France et Corse."Les 15 premiers jours d'avril seront encore plus difficiles" a prévenu le Premier ministre Edouard Philippe le 28 mars alors que le pic de l'épidémie devrait survenir ce week-end du 4-5 avril. Les Français sont confinés jusqu'au 15 avril (date renouvelable) et le montant des amendes pour non-respect des autorisations de sortie est passé à 200 euros (450 euros si elle est majorée, à savoir non payée dans les 45 jours) selon un décret du 29 mars. Le confinement est strict et chaque sortie de domicile nécessite une attestation de déplacement (de sortie ou de circuler). A partir du lundi 6 avril, une attestation numérique pourra être téléchargée sur smartphone : "On pourra générer le formulaire depuis son smartphone et le présenter aux forces de l'ordre qui scanneront un QR code" indique Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, sur Twitter. L'impression du document ne sera plus obligatoire. Pour les déplacements professionnels, cette attestation est complétée par une autorisation signée par l'employeur.



Les frontières de l'Union européenne et de l'espace Schengen sont fermées pour freiner la circulation du virus entre les gens. Comment se protéger pour éviter la transmission ? Qui sont les personnes plus à risque ? Certains groupes sanguins sont-ils plus exposés que d'autres ? Quels médicaments éviter et prendre en cas de symptômes ? Quelles consignes pour les Français bloqués à l'étranger ? Comment ne pas céder à la psychose et comment ne pas déprimer pendant le confinement ? Actualités et point de situation en direct.



"Il ne doit y avoir aucun départ en vacances dans les jours qui viennent. Vous propageriez le virus et vous ruineriez notre effort collectif depuis près de trois semaines. Il y aura des contrôles" prévient le Premier ministre, Edouard Philippe. 60 000 gendarmes seront mobilisés pour empêcher les départs en vacances

L'attestation de déplacement dérogatoire va pouvoir être générée depuis son smartphone pour être présentée aux forces de l'ordre qui scanneront un QR code, a annoncé jeudi 2 avril le ministre de l'intérieur Christophe Castaner.

Selon Santé Publique France Il est estimé que 90 607 nouveaux cas de COVID-19 ont consulté un médecin généraliste durant la semaine du 23 mars. Cette estimation était de 51 100 nouveaux cas de COVID-19 la semaine précédente. Le taux de consultations (ou téléconsultations) pour une infection respiratoire aiguë en France augmente également.

Du 23 au 29 mars, le nombre d'actes médicaux pour suspicion de COVID-19 rapporté par les associations SOS Médecins est en augmentation par rapport à celui de la semaine précédente. Parmi ces suspicions, 54% sont rapportés chez les 15-44 ans.

La barre du million de personnes infectées par le coronavirus dans le monde est dépassée jeudi 2 avril au soir.

Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé le 2 avril que le confinement va durer "probablement plus longtemps" et que le déconfinement "sera progressif." Il pourra par exemple se faire par régions.

Une pénurie de médicaments dans les hôpitaux est possible. Le Premier ministre a confirmé "des tensions" d'approvisionnement pour 8 molécules indispensables aux soins de réanimations avec des stocks "plus limités" pour certaines. Une grande majorité des médicaments en France sont importés depuis l'Inde et la Chine. Neuf hôpitaux européens ont alerté leur gouvernement sur le risque de pénuries de " relaxants musculaires ", " sédatifs " et des " médicaments analgésiques ", " consommés rapidement et avec un réapprovisionnement insuffisant ou inexistant " en raison de l'afflux de malades du coronavirus. Dans un courrier révélé par Le Monde, ces établissements dont l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), San Raffaele à Milan, Vall d'Hebron à Barcelone, le King's Health Partners à Londres et la Charité à Berlin tirent le signal d'alarme.

La décision du maintien ou de l'annulation du second tour des élections municipales prévu le 21 juin sera prise le 23 mai, a annoncé Edouard Philippe le 2 avril.

Pour les épreuves du baccalauréat d'ordinaire organisées en juin et en juillet, le Premier ministre a indiqué qu'elles se feraient exceptionnellement cette année "soit par un contrôle continu, soit en conjuguant un contrôle continu et une épreuve organisée en juin."

Parmi les autres annonces du Premier ministre : l'ouverture anticipée en avril d'un plateau à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil (Ile-de-France) pour accueillir 86 patients supplémentaires.

En France, 884 résidents d'Ehpad sont morts du Covid-19 depuis le début de l'épidémie, a annoncé jeudi 2 avril, le directeur général de la santé, Jérôme Salomon. Et "l'ensemble des données ne sont pas encore disponibles", a t-il précisé.

Le coronavirus a déclenché la "pire crise mondiale" affrontée par l'humanité depuis 1945, a indiqué le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. L'ONU et l'OMC ont par ailleurs alerté du risque de "pénurie alimentaire" sur le marché mondial à cause de l'épidémie.

"L'idée selon laquelle le Covid-19 touche uniquement les personnes âgées est factuellement erronée"

Lors d'une conférence de presse, le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé a tenu à mettre en garde les "jeunes" sur l'épidémie de coronavirus : "l'âge n'est pas le seul facteur de risque pour une forme grave de la maladie. L'idée selon laquelle le Covid-19 touche uniquement les personnes âgées est factuellement erronée", insiste l'institution mondiale.

Pour soulager les services funéraires régionaux, un bâtiment du marché de Rungis a été réquisitionné par le préfet de police de la zone de défense d'Île-de-France et va être transformé en morgue, relaye Le Parisien. Le gouvernement a pris des des dérogations au droit funéraire. Parmi les principales mesures figure l'allongement de 6 à 21 jours, ou plus avec l'accord d'un préfet, du délai pour procéder à l'inhumation ou la crémation d'un défunt.

Emmanuel Macron allège les conditions de sorties pour les personnes autistes, pendant le confinement. Sur Twitter le 2 avril, il déclare la mise en place d'une attestation dédiée pour eux afin de leur permettre de "sorrtir un peu plus souvent (...) tout en restant bien à distance des gens que vous croiserez."

Une cargaison de masques destinés à la France a été détournée par des Américains.

En Chine, une cargaison de masques destinés à la France a été détournée par des Américains, juste avant l'embarcation. Renaud Muselier, président de la Région PACA qui devait recevoir ces masques, accuse les Américains d'avoir surenchéri sur le tarmac de l'aéroport chinois : "Une commande française a été achetée par les Américains cash, et l'avion qui devait venir en France est parti directement aux Etats-Unis. Devant ces problèmes, je suis en train de sécuriser la marchandise de façon à ce qu'elle ne soit pas saisie ou achetée par d'autres" a-t-il détaillé sur RT France.

Une "réflexion active" est en cours au ministère du Travail pour récompenser les salariés du public mobilisés contre le coronavirus. Ils pourraient percevoir des primes défiscalisées, a annoncé la ministre du Travail Muriel Pénicaud.

4 millions de salariés et 400.000 entreprises sont au chômage partiel en France.

Le ministère du Travail, avec l'aide d'experts, a rédigé des fiches conseils destinées aux employeurs et aux salariés, pour se protéger des risques de contamination au COVID-19.

Les contrôles de police vont être renforcés dès vendredi, début des vacances scolaires de Printemps. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs tenu à rappeler ce mercredi matin sur LCI que les départs en vacances étaient interdits en cette période de confinement.

Le gouvernement reporte la déclaration des revenus à partir du 20 avril, au lieu du 9 avril. Pour la version papier, il sera possible de la déposer jusqu'au 12 juin : un délai d'un mois a été ajouté.

Les abonnements du mois d'avril Pass Navigo, Navigo senior et de la carte Imagin'RNavigo seront remboursés en Île-de-France. Et ceux qui ont opté pour une formule annuelle, seront dédommagés, a annoncé Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France.

Un dispositif national grand public de soutien psychologique au bénéfice des personnes qui en auraient besoin est déployé à partir du numéro vert 0 800 130 000.



A 30 ans, Olivier Sadou a été contaminé par le coronavirus et hospitalisé pendant une semaine à Paris. Ses premiers symptômes, son diagnostic, son hospitalisation, sa convalescence et guérison... Il témoigne pour le Journal des Femmes.



​​​​​​Plusieurs centres "drive" de dépistage du coronavirus sont organisés en France : à Lisses dans l'Essonne, à Neuilly-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine, des gens peuvent venir se faire tester s'ils ont une ordonnance motivant le test (qui coûte 54 euros), à Arles, Montpellier, Alès, Nîmes et Béziers aussi.



La France est en stade 3 de l'épidémie de coronavirus depuis le 14 mars puisque le virus circule activement sur tout le territoire et plus uniquement dans certaines régions et villes. "Le combat ne fait que commencer, les quinze prochains jours d'avril seront plus difficiles que les quinze jours qui viennent de s'écouler" a déclaré le Premier ministre Edouard Philippe samedi 28 mars. Selon le bulletin du 2 avril de Santé Publique France, l'épidémie s'aggrave en France : "Les différents indicateurs permettant le suivi de l'épidémie sont en augmentation à tous les niveaux de prise en charge des patients, explique l'Agence. Que ce soit en médecine ambulatoire, dans les urgences hospitalières où il est observé une augmentation des nombres de passages aux urgences pour COVID-19 ainsi que des hospitalisations après passages aux urgences. Les admissions en réanimation ainsi que les décès chez des patients COVID-19 sont également en augmentation. Les taux de positivité des prélèvements réalisés à l'hôpital sont également en hausse." Au 2 avril, 59 105 cas positifs (soit 2 116 de plus que la veille) ont été confirmés par test et 4 503 personnes sont décédées (soit 471 de plus que la veille) dans les 880 établissements hospitaliers mobilisés remontant leurs données.



Les enfants et les adolescents sont relativement épargnés par cette épidémie.

Les personnes âgées sont particulièrement touchées. Les patients de 65 ans et plus comptent pour 57% des patients admis en réanimation pour COVID-19 et 90% des patients décédés.

sante.journaldesfemmes.fr









