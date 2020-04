Coronavirus en France : recul de la mortalité quotidienne à l'hôpital

Au moins 441 personnes sont mortes du coronavirus en milieu hospitalier lors des 24 dernières heures, un chiffre en baisse par rapport à la veille (588). Depuis le début de la pandémie de Covid-19, 7 560 personnes en sont décédées en France, ont annoncé samedi les autorités sanitaires.



Le nombre de décès en milieu hospitalier en France dus au coronavirus Covid-19 a sensiblement diminué entre vendredi et samedi, a annoncé samedi 4 avril Jerôme Salomon. Le directeur général de la Santéa fait état de la mort de 441 personnes de plus en milieu hospitalier (contre 588 la veille) portant ce bilan à 5 532. Cette rechute de la mortalité quotidienne intervient alors que le nombre de décès était remonté vendredi par rapport à jeudi (471).



Cependant, les mauvaises nouvelles continuent d'affluer des remontées des établissements sociaux et médico-sociaux (Ehpad). Les autorités sanitaires évaluent le nombre de décès dans ceux-ci à 2 028 morts depuis le début de l'épidémie.



Le nombre total de décès depuis depuis le 1er mars s'élève à 7 560, a précisé Jérôme Salomon.



Dans les hôpitaux, 6.838 personnes sont en réanimation, soit 502 personnes supplémentaires et un solde de 176 patients par rapport à la veille, a-il ajouté.