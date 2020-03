#Coronavirus: la Cote d'Ivoire enregistre son premier cas confirmé

La Cote d'Ivoire a enregistré son premier cas confirmé de la maladie à coronavirus ( Covid-19), hier-mardi. Et c'est dans le strict sanitaire d'Adjiamé -Plateau-Attécoudé que cela s'est produit. Il s'agit d'un sujet de nationalité ivoirienne de sexe masculin, âgée de 45 ans qui a séjourné en Italie, et qui a présenté une fièvre, une toux, et un rhume. L'analyse au laboratoire du prélèvement naso-pharyngé a permis de confirmer le diagnostic de la maladie Covid-19.