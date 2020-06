Coronavirus : la dexaméthasone, "premier médicament à sauver des vies"

Un médicament bon marché et largement disponible peut contribuer à sauver la vie de patients gravement atteints de coronavirus.



Le traitement stéroïdien à faible dose de dexaméthasone est une avancée majeure dans la lutte contre ce virus mortel, selon des experts britanniques.



Ce médicament fait partie du plus grand essai au monde visant à tester les traitements existants pour voir s'ils sont également efficaces contre les coronavirus.



Elle a permis de réduire d'un tiers le risque de décès des patients sous respirateur. Pour ceux qui sont sous oxygène, il a réduit les décès d'un cinquième. Si le médicament avait été utilisé pour traiter les patients au Royaume-Uni dès le début de la pandémie, jusqu'à 5 000 vies auraient pu être sauvées, selon les chercheurs.



Et elle, pourrait être très bénéfique dans les pays pauvres où le nombre de patients atteints de Covid-19 est élevé.



Le gouvernement britannique a 200 000 doses de ce médicament dans ses stocks. Il affirme aussi que le NHS mettra la dexaméthasone à la disposition des patients.



Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré qu'il y avait de bonnes raisons de célébrer "une remarquable réalisation scientifique britannique": "nous avons pris des mesures pour nous assurer que nous avons suffisamment de provisions, même en cas de deuxième pic."



Le médecin en chef pour l'Angleterre, le professeur Chris Whitty, a déclaré que cela permettrait de sauver des vies dans le monde entier. Environ 19 patients sur 20 atteints de coronavirus se rétablissent sans être admis à l'hôpital.



Parmi les personnes admises, la plupart se rétablissent également mais certaines peuvent avoir besoin d'oxygène ou d'une ventilation mécanique. Et ce sont les patients à haut risque que la dexaméthasone semble aider.

Le médicament est déjà utilisé pour réduire l'inflammation dans une série d'autres affections, notamment l'arthrite, l'asthme et certaines affections cutanées. Et il semble aider à stopper certains des dommages qui peuvent se produire lorsque le système immunitaire de l'organisme est surchargé lorsqu'il essaie de combattre les coronavirus.



Cette réaction excessive, une tempête de cytokines, peut être mortelle. Lors de l'essai, mené par une équipe de l'université d'Oxford, environ 2 000 patients hospitalisés ont reçu de la dexaméthasone, contre plus de 4 000 qui n'en ont pas reçu. Pour les patients sous respirateur, elle réduit le risque de décès de 40 % à 28 %. Pour les patients qui ont besoin d'oxygène, elle réduit le risque de décès de 25 à 20 %.



Le professeur Peter Horby, chercheur en chef a déclaré : "C'est le seul médicament qui, jusqu'à présent, a montré qu'il réduisait la mortalité - et il la réduit de manière significative. C'est une percée majeure".



Le professeur Martin Landray, chercheur principal, a déclaré que les résultats suggéraient qu'une vie pouvait être sauvée :



• tous les huit patients sous respirateur



• tous les 20-25 ans traités à l'oxygène



"Il y a un avantage clair et net. Le traitement consiste en un maximum de 10 jours de dexaméthasone et coûte environ 5 livres sterling par patient", déclare-t-il.



"Il en coûte donc essentiellement 35 livres pour sauver une vie. C'est un médicament qui est disponible dans le monde entier", ajoute-t-il.



Le cas échéant, les patients hospitalisés devraient maintenant en bénéficier sans délai, a déclaré le professeur Landray.



Mais les gens ne devraient pas sortir et l'acheter pour l'emporter chez eux. La dexaméthasone ne semble pas aider les personnes qui présentent des symptômes plus légers de coronavirus et qui n'ont pas besoin d'aide pour respirer.



L'essai , en cours depuis mars, s'est également penché sur l'hydroxychloroquine, un médicament contre le paludisme, qui a été abandonné par la suite en raison des craintes qu'il n'augmente les décès et les problèmes cardiaques. Le médicament antiviral remdesivir, qui semble réduire le temps de guérison des personnes atteintes de coronavirus, est déjà disponible sur le NHS.