Coronavirus : la recommandation du Khalife des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké

La maladie virale Covid-19 communément appelée Coronavirus inquiète de plus en plus. Et pour se protéger de cette mystérieuse maladie qui a fait des milliers de morts de plus 40 pays, le Khalife général des mourides, l'une des plus grande confréries au Sénégal, recommande une lecture collective du Saint Coran, le mercredi 4 mars 2020 dans les mosquées et lieux de culte. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a demandé à ses collaborateurs de faire passer le message, rapporte iGfm.