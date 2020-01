Coronavirus: les tests effectués sur l'étudiante ivoirienne sont négatifs, selon le ministère de la Santé

Aka Aouélé, le ministre ivoirien de la Santé a déclaré, dans un communiqué que les tests effectués par les instituts de recherche en Côte d'Ivoire et en France sur l'étudiante de 34 ans étaient négatifs au virus du Coronavirus.



Selon le ministère, elle a été traitée pour ses symptômes et se rétablit bien.



Toutefois, le ministère ivoirien de la Santé a rappelé les populations au respect des mesures de prévention en vigueur notamment : « éviter le contact avec les personnes souffrant d'infections respiratoires aiguës ; se laver fréquemment les mains après un contact direct avec des personnes malades ou leur environnement ; éviter tout contact non protégé avec des animaux d'élevage ou sauvages; -utiliser un mouchoir en papier pour éternuer et tousser ; se rendre dans le centre de santé le plus proche en cas de fièvre, toux et difficultés respiratoires », a-t-il noté dans le document.