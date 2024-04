Correspondance du président de la République : Ousmane Sonko actionne les leviers pour une large diffusion

Après sa missive adressée aux fonctionnaires de l'administration, le Président Bassirou Diomaye Faye s'appuie sur son Premier ministre Ousmane Sonko pour une large diffusion. Cette lettre dans laquelle le Président Faye appelle les commis de l'Etat à s'attacher les valeurs du jub, Jubal et Jubanti est bien accueillie de part et d'autres.



Et le Premier ministre, Ousmane Sonko est bien décidé à faire un large écho à cet appel au sens de la responsabilité lancé par le président de la République. En sus, le PM demande de prendre les dispositions idoines pour une large diffusion de la correspondance du Président Bassirou Diomaye Faye auprès des agents de toutes les administrations au plus tard ce vendredi 12 avril 2024, et de lui en rendre compte dans les plus brefs délais.



« J'attache du prix au respect scrupuleux de ces directives », a conclu monsieur Sonko.



Dans sa correspondance, le Président Faye avait demandé à son Premier ministre de prendre toutes les dispositions pour une large diffusion de ces réflexions. Au dernières nouvelles, Ousmane Sonko est en train de faire exécuter les décisions du président de la République. Au regard, de ses déclarations tout est mis en branle pour répandre cette correspondance dans les plus hautes sphères de l'Etat.