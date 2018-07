Corruption et blanchiment d’argent présumés: Gadio jugé en novembre

Les Échos, qui donne l’information, rapporte qu’hier, vendredi 20 juillet, le juge du district sud de New York, Loretta Presak, a déclaré que Gadio et Ho répondront devant un tribunal pour les 8 chefs d’accusation (5 pour corruption et 3 pour blanchiment) retenus contre eux. Il s’agit d’un revers pour les avocats de la défense qui souhaitaient que la justice américaine abandonne les accusations de corruption contre ses clients.



L’ancien chef de la diplomatie sénégalaise et son compagnon d’infortune ont été arrêtés au mois de novembre 2017. Il est reproché à Ho d’avoir versé des pots de vin, pour un montant de 22,8 millions de dollars (plus de 10 milliards de francs Cfa), à des dirigeants africains pour obtenir des concessions pétrolières dans leurs pays respectifs au profit de la société CEFC China energy.



Le journal repris par Seneweb rappelle que Gadio, lui, est soupçonné, contre commission, d’avoir joué le rôle d’intermédiaire entre Ho et le Président tchadien, Idriss Déby, qui aurait reçu une partie de ces pots de vin. Il a été placé en résidence surveillée dans le Maryland, au domicile de son épouse, après quelques jours de détention à New York.