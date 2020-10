Côte d'Ivoire : Ouattara «satisfait» du bon déroulent du scrutin sur l'ensemble du territoire

Le candidat sortant Alassane Ouattara qui a accompli son devoir civique, le 31 octobre à Abidjan, s’est réjoui du bon déroulement du scrutin présidentiel sur l’ensemble du territoire national.



"Je viens de voter ce samedi 31 octobre, date constitutionnelle de l’élection présidentielle. Je suis heureux de l’avoir fait et de voir beaucoup de monde, ici. J’ai reçu un compte rendu du ministère de l’Administration du Territoire, il y a une demie heure, qui révèle qu’à part une dizaine d’endroits isolés, le vote se déroule bien. Les Ivoiriens sont sortis nombreux pour voter", s’est réjoui Alassane Ouattara.



Et de lancer un appel à l’ensemble des Ivoiriens pour s’acquitter de leur devoir civique. "Je demande à tous mes concitoyens épris de paix et de patriotisme d’aller voter, car aujourd’hui est un jour important pour la démocratie en Côte d’Ivoire. Je suis heureux de pouvoir faire rentrer mon pays dans la modernité et dans une consolidation de la démocratie".



Il n’a pas manqué de mettre en garde les initiateurs des mots d’ordre de désobéissance civile, qu’il a exhorté à arrêter leurs actes criminels, car la Côte d’Ivoire a besoin de paix pour poursuivre sa dynamique de progrès après les élections.



M. Ouattara était accompagné, à son lieu de vote du lycée Sainte Marie (Cocody), de son épouse Dominique Ouattara, du Premier Ministre Hamed Bakayoko.



Plusieurs missions d’observation électorale, aussi bien nationales qu’internationales, sont présentes en Côte d’Ivoire pour évaluer la conformité du scrutin présidentiel avec les normes de transparence et d’inclusion en vigueur.



Avec gouv.ci