Côte d'Ivoire: Pascal Affi N'Guessan réélu à la tête du FPI en vue de la présidentielle 2025

Avec un score soviétique de plus de 99 % des voix, Pascal Affi N’Guessan réélu président du FPI salue un « renouvellement de confiance » de la part de ses camarades, comme pour faire taire les dissensions qui ont agité le parti ces dernières semaines.



« Confiance »

« Ce chiffre témoigne de la confiance que les camarades m’accordent à la tête du parti, parce qu’ils travaillent que je fais depuis près de 30 ans pour le Front populaire. Ils savent les sacrifices que j’ai endurés », a-t-il affirmé.



Pascal Affi N’Guessan a été aussi investi pour porter les couleurs du Front populaire ivoirien à la prochaine élection présidentielle.



« Il a été premier ministre de ce pays, il a été président du conseil régional, il a été député et maire. Donc, vous voyez qu’il a gravi tous les échelons. Et il a toutes les compétences pour diriger ce pays. Le FPI est la solution à tous les problèmes et à la renaissance de la Côte d’Ivoire », assure un militant, pour qui le leadership de son champion représente les meilleures chances pour le FPI de reconquérir le pouvoir.



Dissidents exclus

Traversés par une contestation interne, les dirigeants du FPI ont pris des mesures contre les meneurs de la fronde. L’ancien secrétaire général Issiaka Sangaré qui a contesté les choix de Pascal Affi N’guessan, et Pierre Dagbo Godé, qui a saisi la justice, ont été suspendus cinq ans. Quant aux autres dissidents, ils seront exclus pour trois ans.