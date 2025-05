Kenya: un député tué par balle à Nairobi

C'est aux alentours de 7h30 mercredi soir que le député kényan Charles Ong'ondo Were a été tué en plein Nairobi. Il circulait en voiture, conduite par son chauffeur sur la route de Ngong, près de City Mortuary, lorsque les faits ont eu lieu.



Selon des témoins cités par la presse et notamment Citizen TV qui a révélé l'information, le véhicule du député a été pris pour cible par deux hommes à moto. L'un d'eux est descendu et a tiré sur l'élu à bout portant. D'après The Nation, Charles Were a été conduit à l'hôpital de la capitale kényane où il a succombé à ses blessures. « La nature de ce crime semble être à la fois ciblée et préméditée », a déclaré le porte-parole de la police nationale, Muchiri Nyaga, dans un communiqué publié sur X.



« Que Dieu donne à la famille et aux habitants de Kasipul la force de supporter la perte de l'honorable Charles Ong'ondo Were », a réagi sur X le président William Ruto, exhortant la police à « mener une enquête approfondie sur cet incident ». « Les responsables doivent rendre des comptes », a-t-il ajouté. Le président de l'Assemblée nationale du Kenya a évoqué un « choc profond » et une « tristesse indicible ».



Charles Were était membre du Mouvement démocratique orange de Raila Odinga et était député de la circonscription de Kasipul, une zone rurale de l'ouest du pays près de Kisumu et du lac Victoria.



Selon The Nation, la Direction des investigations criminelles a ouvert une enquête pour tenter de retrouver les deux assaillants.



Aucune indication officielle sur le mobile n'a eu lieu pour le moment. Une proche du défunt a toutefois évoqué face à la presse « une montée de la violence dans la politique locale » du comté de Homa Bay, où se situe la circonscription de Kasipul. « Le responsable du crime est connu », a-t-elle ajouté. Des déclarations qui demeurent à éclaircir ce jeudi.