1er mai : la CNTS et le Front syndical unissent leurs forces pour un grand rassemblement à Dakar

À l’occasion de la fête internationale du travail, la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS), en collaboration avec le Front Syndical pour la Défense de l’Emploi, organise un grand rassemblement ce jeudi à partir de 9 heures devant la Bourse du Travail de la CNTS, à Keur Madia, siège de la Maison des Travailleurs.



L’événement s’inscrit dans un contexte social tendu, marqué par une série de licenciements jugés abusifs et des tentatives de violation des droits syndicaux, vivement dénoncées par plusieurs organisations de travailleurs. Face à cette situation, douze centrales syndicales ont décidé d’unir leurs voix pour dénoncer ces atteintes et appeler à une meilleure protection des droits des travailleurs.



« Ce 1er mai 2025 ne sera pas seulement une journée de commémoration, mais aussi un moment de lutte et de solidarité face aux nombreuses menaces qui pèsent sur l’emploi et la liberté syndicale », ont déclaré les organisateurs dans un communiqué transmis à la presse.



Les syndicats appellent à une forte mobilisation des militantes et militants afin de donner à cette journée une portée significative. Ils entendent faire de ce rassemblement un signal fort adressé aux autorités et aux employeurs sur la nécessité urgente de respecter les droits fondamentaux des travailleurs.