Les États-Unis annoncent un accord avec l'Ukraine sur «un fonds d'investissement dans la reconstruction»

Cet accord intervient en parallèle à de multiples tractations diplomatiques en cours pour trouver une issue au conflit, trois ans après l'invasion russe de l'Ukraine. « Je suis heureux d'annoncer la signature aujourd'hui de l'accord historique de partenariat économique » avec l'Ukraine, a déclaré le ministre américain des Finances, Scott Bessent, dans un message vidéo.



« En reconnaissance du soutien financier et matériel important que le peuple des États-Unis a fourni à l'Ukraine depuis l'invasion de la Russie, ce partenariat économique met nos deux pays en position de collaborer et d'investir ensemble pour assurer que nos actifs, nos talents et nos capacités puissent accélérer la reconstruction économique de l'Ukraine », relève le communiqué, qui ne donne pas de détails sur le contenu de l'accord.



« Avec les États-Unis, nous créons ce fonds qui attirera des investissements mondiaux dans notre pays », s'est félicitée pour sa part la ministre ukrainienne de l'Économie, Ioulia Svyrydenko, qui a fait le déplacement à Washington pour signer le document.



L'accord avec Washington financera des « projets d'extraction de minerais, de pétrole et de gaz », a précisé la ministre ukrainienne sur Facebook. Mais l'Ukraine « conserve l'entière propriété et le contrôle de ces ressources » y compris le sous-sol, et ce sera « l'État ukrainien qui détermine où et quoi extraire », a-t-elle dit. « Le document dans sa forme actuelle est une garantie de réussite pour nos deux pays, Ukraine et États-Unis », a écrit la ministre dans un message sur Facebook.