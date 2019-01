Côte d'Ivoire: dans l'attente de la décision de la chambre d'appel de la CPI

Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé peuvent-ils sortir de prison ? La question devrait être tranchée incessamment par la chambre d’appel de la Cour pénale internationale (CPI), qui a été saisie, mercredi soir, par la Procureur, Fatou Bensouda, suite à la décision des juges, en première instance, d’acquitter et de libérer immédiatement l’ancien président ivoirien et l’ex patron des Jeunes Patriotes. On est toujours dans l’attente de cette décision.