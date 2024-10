Côte d’Ivoire: début de la révision des listes électorales

En Côte d'Ivoire, l'opération de révision des listes électorales vise à enrôler le plus d’électeurs possible. La Commission électorale indépendante (CEI) a ouvert plus de sites d’enrôlement : on passe de 10 000 à 12 000 centres. Mais, au-delà de la CEI, la classe politique se mobilise sur ce sujet : le RHDP, au pouvoir, cible près de trois millions de potentiels primo votants. De son côté, c'est entre 4 et 5 millions que l’opposition estime le nombre d’électeurs manquant.



Certificat de nationalité gratuit

Pour simplifier les démarches administratives, le certificat de nationalité est désormais gratuit. Il est par ailleurs possible de s’inscrire avec un récépissé de carte d’identité. Malgré ces changements, cette procédure suscite des réticences de la part de l’opposition, qui réclame l’allongement de la période d’enrôlement.



Des réformes

En début de semaine, un groupement de quinze partis politiques de l’opposition ont exigé des réformes afin « que les compatriotes se réconcilient avec le vote, pour que le résultat de l’élection soit représentatif », a souligné Tidjane Thiam, le leader du PDCI. Des critiques rejetées par le RHDP, qui rappelle que les partis politiques « reçoivent le fichier électoral et sont invités à présenter toutes anomalies » à la CEI, selon Kobénan Kouassi Adjoumani, porte-parole du RHDP.