Côte d’Ivoire: des tirs échangés à Bouaké entre forces de l’ordre

Selon des sources hospitalières, c’est vers 00h30 qu’un homme blessé par balles a été présenté aux urgences du CHU de Bouaké. Cet homme gravement blessé a été aussitôt opéré et ses jours ne seraient pas menacés.

Il s’agirait d’un homme du CCDO, la seule victime recensée jusqu’ici après des échanges de tirs qui ont eu lieu dans la nuit entre des hommes de cette unité d’intervention interarmées, sous tutelle du ministère de l’Intérieur, et des militaires du troisième bataillon d’infanterie basé au nord de la ville.

Un contentieux ?

On ne le sait pas encore précisément ce qui aurait mis le feu aux poudres, mais certains parlent d’un contentieux entre le CCDO et des militaires. D’autres de revendications de certains soldats concernant des promotions de grade.

Pour le moment, l’état-major et le ministère de la Défense communiquent peu et attendent un rapport définitif des autorités locales. Ils insistent en revanche beaucoup sur l’aspect bénin de cet incident. « Rien à voir », affirme-t-on avec les mutineries que la seconde ville du pays a connues l’été dernier.