Sénégal : le FDR dénonce le harcèlement des opposants et les attaques du Premier ministre contre la justice

Après avoir salué l’éclatante victoire de l’équipe nationale du Sénégal, qui a remporté une deuxième étoile et conforté le pays au rang de leader du football africain, le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) apporte son « soutien franc, fort et entier » à la Fédération sénégalaise de Football, à l’encadrement technique et à tous les joueurs dans cette période post finale de la Coupe d’Afrique des Nations.



Dans son communiqué, le FDR dénonce « l’autisme du Gouvernement », qu’il qualifie « d’incompétent et incapable de résoudre les problèmes existentiels des populations ».



Par ailleurs, le front de l’opposition déplore la « continuation du harcèlement judiciaire des opposants », notamment de Lansana Kanté, responsable régional Tamba de Taxawu Senegaal, de l’honorable député Farba Ngom, du ministre Pape Malick Ndour ainsi que de « nombreux autres compatriotes jetés en prison dans l’arbitraire le plus complet dans le seul but de satisfaire aux excentricités d’un mégalomane ».



Tout en réaffirmant sa solidarité avec tous les détenus politiques, le FDR appelle les Sénégalaises et les Sénégalais à une « mobilisation sans faille contre cette répression illégale », qui selon lui, ne peut que « conduire notre pays dans une voie sans issue ».



Le FDR dénonce également, les « attaques répétées et honteuses des Institutions comme celles encore portées contre notre Justice par le Premier ministre, de surcroit à partir de l’étranger. »



Le Front conclut en exhortant : « Ensemble, exigeons la libération des personnes indûment arrêtées, exigeons le respect des libertés démocratiques ! »