Côte d’Ivoire: journée décisive pour Laurent Gbagbo devant la CPI

Depuis le début du procès, le procureur a appelé 82 témoins. Pour Eric MacDonald, le substitut du procureur, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé font partie d’un « cercle restreint » ayant mis en place un « plan commun » pour se maintenir au pouvoir par tous les moyens, y compris le recours à la violence contre les populations civiles qui leur seraient hostiles.



« Monsieur Gbagbo a incité les forces qui lui étaient loyales à commettre des crimes. Le 27 août 2010, à Divo, il leur a dit de ne pas remettre en question la régularité des ordres qu’il leur a donnés, déclarait Eric MacDonald, en octobre dernier. Il leur a bien dit que personne ne serait poursuivi pour leurs crimes, souligne-t-il. Par ailleurs, Laurent Gbagbo n’a pas pris de mesure pour éviter que des crimes soient commis pendant la crise. »



En novembre, la défense a pu plaider l’acquittement. Les avocats de Laurent Gbagbo estiment que le procureur n’est pas parvenu à prouver l’existence d’un « plan commun », qu’il se base sur de nombreuses rumeurs, des preuves peu fiables. La défense remet en question la fiabilité des preuves récoltées par le procureur lors de son enquête.



« Le procureur n’a tout simplement pas enquêté, dès les débuts de manière autonome et professionnelle, affirme Me Jennifer Naouri. Et c’est là, la vraie raison pour laquelle les règles d’administration de la preuve n’ont pas été respectées, poursuit-elle. Il n’a pas fait accomplir les actes médicaux légaux nécessaires par un expert qualifié en temps utile. Il ne présente pas d’éléments de preuve authentifiable, vérifiable, traçable, fiable, directe et qui puisse être recoupée », insiste cette avocate.



Débats sur la remise en liberté provisoire



En décembre, les derniers débats ont porté sur l’éventualité d’une remise en liberté provisoire des deux prévenus. Le procureur s’est opposé à cette éventualité. Il a dressé une liste des conditions restrictives en cas de remise en liberté provisoire des deux prévenus : le versement d’une caution, le port d’un brassard électronique, l’interdiction de sortir de la résidence territoriale sans l’accord de la CPI, etc. La défense garantit de son côté que ses deux clients ne prendront pas la fuite.



Enfin, le bureau du greffe affirme avoir déjà consulté un Etat hôte en cas de remise en liberté provisoire. « On a toujours eu un soutien maximum de cet Etat : il nous a toujours aidés à raccompagner des personnes à la frontière et a toujours accepté de recevoir un prévenu, indique Marc Dubuisson, le représentant du greffe. L’Etat concerné coopère de manière positive avec la Cour. »