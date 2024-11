Côte d'Ivoire: l'opposition demande la prolongation de la période de révision des listes électorales

L’opposition dénonce plusieurs obstacles, qui ont entravé la bonne marche de cette opération. Sébastien Danon Djédjé, le président exécutif du PPA-CI, pointe notamment la lenteur dans la délivrance des documents administratifs indispensables à l’enrôlement. « Beaucoup d’Ivoiriens sont restés sur la touche, car leurs documents sont bloqués au niveau de l’administration. Sans ces pièces, impossible de s’inscrire », déplore ce responsable. Le PPA-CI prône une prorogation d’au moins trois mois, accompagnée d’un nouveau recensement l’année prochaine.



« Insignifiant ! »

Même position partagée par le PDCI-RDA. « Seulement 3 à 3,5 millions d’Ivoiriens élisent le président de la République. C’est insignifiant et cela interroge notre démocratie ! » s’indigne l’avocat Me Jean-Chrysostome Blessy, dans les colonnes du Nouveau Réveil.



À la Commission électorale indépendante (CEI), on renvoie la balle aux partis politiques : « Il leur revenait de veiller à ce que leurs militants aient des papiers à jour », affirme un responsable de la CEI, qui estime à 500 000, le nombre de nouvelles demandes d’inscription réalisées ces derniers jours.