Côte d'Ivoire: le FPI prêt à discuter avec le RHDP d'Alassane Ouattara

École, Santé, Environnement, Économie, recul de la démocratie, immixtion du pouvoir dans la vie des partis politiques… Selon Assoa Adou, rien ne va dans la Côte d’Ivoire d’Alassane Ouattara. Mais surtout, pour le secrétaire général du FPI Gbagbo, les événements récents de Béoumi - onze morts dans des affrontements communautaires - sont « source de grande inquiétude » et ne « sont pas un cas isolé ». Ils témoignent du fait que « des armes circulent de manière incontrôlée » et de « l’échec de la réconciliation ». Bref, dit Assoa Adou, la situation sociale est « potentiellement explosive ».



Un seul remède assène le proche de Laurent Gbagbo : une réconciliation nationale véritable et un dialogue constructif entre partis politiques, société civile et responsables religieux et coutumiers. Les rencontres de Bruxelles et de Daoukro entre des délégations FPI et PDCI s’inscrivent dans ce cadre, a-t-il expliqué. Le FPI ira à la rencontre des formations politiques, y compris du RHDP. La réconciliation c’est l’urgence, explique en substance le FPI Gbagbo. Pour ce qui est d’une plateforme politique ou d’une alliance électorale souhaitée par le PDCI, on verra plus tard.



Quant au « FPI Affi N'Guessan », reconnu par la justice ivoirienne, il rappelle dans un communiqué que lui participe depuis quatre mois à la mise en œuvre de la plateforme initiée par Henri Konan Bedié et déplore que le PDCI prenne de son côté « d’autres engagements ».