Côte d'Ivoire : les passagers en provenance de Dakar et Tunis devront passer un test Covid-19 gratuit

La lutte contre le Covid-19 s'intensifie en Côte d'Ivoire ou les autorités ont décidé de corser les conditions d'entrée sur le territoire national avec la menace que représente le variant Delta. Ainsi, les passagers en provenance de Dakar et de Tunis sont avertis. Ils devront dorénavant passer un test Covid-19 gratuit à compter du 6 aout.



Les voyageurs testés négatifs pourront remplir les formalités de police, selon un communiqué conjoint du ministère de la Santé et de l'hygiène publique et celui des Transports. En revanche, les voyageurs testés positifs seront pris en charge conformement aux procédures de prise en charge des patients Covid-19 en Côte d'Ivoire.