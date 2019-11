Coupe du monde de Beach soccer : le Sénégal publie une liste des 12 joueurs

L’entraîneur de l’équipe nationale sénégalaise de beach soccer, Ngalla Sylla, a publié une liste de 12 joueurs pour la Coupe du monde prévue du 21 novembre au 1er décembre au Paraguay, a-t-on appris vendredi de la Fédération sénégalaise de football (APS).



Le Sénégal, champion d’Afrique, partage la poule C de cette compétition mondiale avec le Bélarus, les Émirats Arabes Unis et la Russie.



Les Lions du Sénégal ont remporté, le weekend dernier, au Nigeria, le tournoi international Copa Lagos de beach soccer.



Ils prennent part, depuis mercredi, à Dakar, à un stage de préparation de la Coupe du monde.



Dimanche, l’équipe nationale du Sénégal va s’envoler pour Asunción, la capitale du Paraguay, où aura lieu le Mondial de beach soccer.



Voici la liste des joueurs sélectionnés : Al Seyni Ndiaye, Amadou Ba, Vieux Ibra Sahere Thioune, Mamadou Sylla, Limamoulau Niang Thiaw, Ninou Jean-Paul Diatta, Babacar Fall, Mamour Diagne, Hamad François Diouf, Jean-Charles Bleck, Raoul Mendy et Lansana Mendy.