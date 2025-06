Coupe du monde des Clubs : toutes les rencontres des huitièmes dévoilées

Après les derniers matchs de la phase de groupes disputés dans la nuit de jeudi à vendredi, on connaît désormais le programme complet des huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs.



À l'issue des derniers matchs de la phase de groupes disputés dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 juin, qui ont notamment vu la victoire du Real Madrid sur le RB Salzbourg (3-0) et celle d'Al-Hilal sur Pachuca (2-0), l'intégralité des affiches des huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs est connue.



Aux États-Unis, le Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre et unique représentant du football français, va en découdre avec l'Inter Miami de Lionel Messi. Octuple Ballon d'Or, l'Argentin de 38 ans est passé par la capitale entre 2021 et 2023.



À noter deux chocs entre Européens également : le premier entre les Portugais de Benfica et les Anglais de Chelsea, le second pour un choc entre les Italiens de la Juventus Turin et les Espagnols du Real Madrid. Les Allemands du Bayern Munich et du Borussia Dortmund vont quant à eux respectivement en découdre avec les Brésiliens de Flamengo et les Mexicains de Monterrey.



Des Sud-Américains également au programme pour l'Inter Milan. Le finaliste malheureux de la Ligue des champions a rendez-vous avec Fluminense, pendant que Manchester City va devoir se défaire des Saoudiens d'Al-Hilal.



Enfin, un duel 100 % brésilien est prévu entre Palmeiras et le Botafogo de John Textor, tombeur du PSG durant la première phase (1-0).





Le programme des huitièmes de finale



Palmeiras (Brésil) - Botafogo (Brésil), samedi 28 juin à 16h00 GMT



Benfica (Portugal) - Chelsea (Angleterre), samedi 28 juin à 20h



PSG (France) - Inter Miami (USA), dimanche 29 juin à 16h



Flamengo (Brésil) - Bayern Munich (Allemagne), dimanche 29 juin à 20h



Inter Milan (Italie) - Fluminense (Brésil), lundi 30 juin à 21h



Manchester City (Angleterre) - Al-Hilal (Arabie Saoudite), mardi 1er juillet à 1h



Juventus Turin (Italie) - Real Madrid (Espagne), mardi 1er juillet à 19h



Borussia Dortmund (Allemagne) - CF Monterrey (Mexique), mercredi 2 juillet à 1h