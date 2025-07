Football féminin : l’Olympique de Marseille annonce le départ de Mama Diop

Actuellement en lice avec l’équipe nationale du Sénégal pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) féminine au Maroc, Mama Diop quitte officiellement l’Olympique de Marseille.



L’attaquante des « Lionnes », dont la future destination n’a pas encore été dévoilée, a passé trois saisons sous les couleurs de l’OM, inscrivant plus de 40 buts.



« Une joueuse qui s’est toujours mise au service du collectif, jouant un rôle clé dans le retour des bleues et blanches au plus haut niveau. Après trois saisons sous les couleurs de l’Olympique de Marseille et plus de 40 buts inscrits, notre internationale sénégalaise quitte le club la tête haute L’OM lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », écrit l’OM.