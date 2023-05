Cour d'appel de Dakar : les députés du PUR jugés ce lundi

La Cour d’appel de Dakar va se pencher ce lundi 15 mai, sur l’affaire opposant les députés du Parti de l’unité et de rassemblement (Pur) à leur collègue Amy Diaye Gniby, membre de la mouvance présidentielle. Massata Samb et Mamadou Niang, condamnés en première instance à une peine d’emprisonnement ferme de 6 mois, assortie d’une amende de 5 millions F CFA, avait interjeté appel pour contester la décision du juge.



Les deux prévenus qui sont toujours en prison, ont été condamnés alors que leur immunité parlementaire n'a pas été levée. Selon le journal Vox populi, si la Cour d’appel venait à confirmer la décision rendue en première instance, ils vont perdre cette immunité.



Rappelons que Massata Samb et Mamadou Niang du Pur ont été condamnés en première instance à une peine susmentionnée pour "coups et blessures volontaires" occasionnant une incapacité de travail(Itt) de 23 jours et "menaces de mort", accompagné d’une amende de 100.000 et 5.000.000 Fcfa de dommages et intérêts à la plaignante.