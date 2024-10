Cours sainte Bernadette : Une fille empêchée de suivre ses cours à cause de son voile

Le débat sur le port du voile dans les établissements scolaires refait surface. Pourtant, le Premier ministre Ousmane Sonko avait clairement indiqué que l’État ne "tolérerait plus" de telles restrictions. Mais ce mardi, au Cours Sainte-Bernadette (Dakar), une fille a été empêchée de suivre ses cours à cause de son voile.



"On vient de m'informer que ma fille a été empêchée de suivre ses cours à l'école Cours Sainte-Bernadette. La raison invoquée, quand j'ai posé la question, était que la surveillante avait demandé à ma fille de retirer son voile", a confié une mère désespérée au micro de PressAfriK. "Ce qui est sûr, c'est que ce matin, j'avais bien dit à ma fille de ne pas retirer son voile si on le lui imposait".



Rappelons qu'en septembre 2019, une vingtaine de jeunes filles voilées de l'Institut Sainte-Jeanne d'Arc de Dakar avaient été contraintes d'exiger "une tête découverte" pour les élèves.



PressAfrik tente de contacter le directeur de l'école pour avoir sa version des faits, en vain pour le moment.