Wimbledon : Sinner domine Djokovic et défiera Alcaraz en finale

Le N.1 mondial Jannik Sinner s'est qualifié vendredi pour sa première finale à Wimbledon en éliminant le septuple vainqueur Novak Djokovic, lequel voit s'envoler, à 38 ans, une de ses dernières chances de remporter un 25e titre record en Grand Chelem.



L'Italien s'est imposé 6-3, 6-3, 6-4 en un peu moins de deux heures et affrontera en finale son dauphin au classement ATP, l'Espagnol Carlos Alcaraz, double tenant du titre sur le gazon de Londres.



Aucun titre n'a échappé à Sinner ou Alcaraz en Grand Chelem depuis l'US Open 2023 remportée par Djokovic.



Le Serbe de 38 ans, actuel 6e mondial, n'a jamais semblé vendredi en mesure de troubler Sinner, de 15 ans son cadet, sauf dans un troisième set où il a obtenu une balle de break pour mener 4-0.



Mais Sinner l'a écartée puis réprimé la révolte, renversant totalement la dynamique pour conclure la partie en 1h55 sur sa quatrième balle de match.



Djokovic n'est pas apparu en pleine possession de ses moyens physiques. Il s'est fait masser à une cuisse à la fin du 2e set, deux jours après une "mauvaise glissade", selon ses mots, contre Flavio Cobolli.



Au crépuscule de sa carrière, le champion aux 100 titres est animé par la quête d'un 25e titre en Grand Chelem. Il est pour l'heure à égalité avec l'Australienne Margaret Court qui en a amassé 24, dont une partie avant l'ère Open (inaugurée en 1968) et le dernier en 1973.



Ses meilleures chances pourraient survenir sur dur, à l'US Open à la fin de l'été et surtout en janvier à l'Open d'Australie, où il a été sacré à dix reprises.



Dimanche, Sinner visera lui un 20e titre sur le circuit, le premier au All England Club et un quatrième en Grand Chelem (deux en Australie, un à l'US Open).



Il tentera aussi de prendre sa revanche sur Alcaraz, plus d'un mois après la finale renversante remportée par l'Espagnol au bout du suspense et en cinq sets à Roland-Garros.



"C'est un grand honneur de partager une nouvelle fois le court avec Carlos, (...) j'espère que ça sera un grand match comme la dernière fois", a anticipé Sinner après sa victoire.



Avec AFP