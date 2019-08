Course entre deux minibus TATA: le chauffeur de la ligne 56 se réfugie à la gendarmerie de Keur Massar

L’indiscipline et l’irresponsabilité des chauffeurs ont conduit à la mort atroce du jeune Abdou Dieng mercredi 28 août 2019 à Boune. En effet, les deux individus qui conduisaient des minibus TATA de la société AFTU se sont livrés à une course folle en pleine circulation avant de tué un garçon de 7 ans.



Le conducteur de la Ligne 59 qui est passé sur la tête du gamin a pris la fuite et est allé se réfugié dans les locaux de la gendarmerie de Keur Massar. Outrés par cette énième drame, les riverains ont brûlés les 2 bus en question avant de les saccager. L'autre chauffeur est toujours dans la nature. Et leurs employeurs n'ont toujours pas été appréhendés aux dernières nouvelles.