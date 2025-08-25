Course-poursuite à Saint-Louis : un homme arrêté après le vol d’une ambulance du SAMU

Un spectaculaire vol d’ambulance s’est terminé par une course-poursuite mouvementée à Saint-Louis, dans la nuit du 24 août 2025. Le Commissariat central a arrêté un individu accusé d’avoir dérobé un véhicule du SAMU, mis en danger des agents de police et provoqué des dégâts matériels.



« L’alerte a été donnée par un citoyen signalant qu’une ambulance venait d’être volée et se dirigeait vers l’Université Gaston Berger. Rapidement déployés, des policiers positionnés à un carrefour ont repéré le véhicule et tenté de l’intercepter. Mais le conducteur a d’abord ralenti avant de foncer sur eux. Un agent a tenté de s’accrocher à la portière pour immobiliser le véhicule, sans succès », a appris PressAfrik.



La fuite s’est achevée après que l’ambulance a percuté un mur, permettant l’interpellation du suspect. Selon des sources policières, l’homme a reconnu les faits. Il a expliqué être en transit depuis Kanel vers Joal et avoir été abandonné par son chauffeur à la gare routière de Saint-Louis. Sans ressources, il aurait profité d’un moment d’inattention pour s’emparer du véhicule laissé en marche.



Le mis en cause, désormais en garde à vue, est poursuivi pour « vol de véhicule de l’État, destruction de biens publics, refus d’obtempérer et mise en danger de la vie d’autrui. »