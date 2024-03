Couverture campagne électorale : dans les confessions intimes des reporters (reportage)

Fourré dans un pantalon blue-jean, sac au dos, cette jeune fille avec ses ‘’dread locks’’ à travers son sourire large laisse apparaître ses lunettes de soleil. Aïssatou Goudiaby est une journaliste à l'Observateur. Travailleuse, déterminée, et coriace, ne dira pas le contraire. « J'en suis là à ma première couverture donc c'est ma première campagne électorale et je suis le candidat Khalifa Sall dans toutes ses caravanes à l'intérieur du pays. En tant que jeunes reporters, nous avons eu à acquérir une expérience qui a été importante. Personnellement, je n’ai jamais fait en si peu de temps le tour des régions que nous avons fait. Et j'ai appris à être résiliente. Ça m'a appris également à travailler dans des conditions clairement difficiles. On a quitté Dakar, on n'est venu dans les régions avec le ramadan, la chaleur et la pression au bureau. On a été obligé de travailler en mode fast track pour s'en sortir. Je pense que malgré le fait que ça été très difficile, on a gagné en expérience, en maturité, je pense que c'est une bonne chose », explique-t-elle.



Les minutes passent, pour ne pas céder au coup de la fatigue, certains recourent à la musique émise par leur téléphone portable, tandis que d’autres plus au diapason, laissent échapper de leur appareil une symphonie à caractère religieux, ramadan oblige.



‘’Entre les journalistes, c’est la solidaire’’ ajoute Aïcha comme l’appellent ses amis. « Les journalistes du Sénégal sont solidaires. Ça se voit au moment de la rupture. Au final, la campagne a été exceptionnelle. L'hébergement n'a pas été comme on le pensait. On a été obligé de dormir à quatre voir 5 par chambre. Ça nous a permis d'être plus solidaires et de tisser des liens, de mieux nous connaître et d'avoir une certaine fraternité ».