Couverture campagne présidentielle: les journalistes invités à garder “la distance professionnelle avec les candidats”

"Il faut être en contact avec les candidats et leurs collaborateurs, mais il faut garder la distance professionnelle", faire preuve d’"éthique" et de "liberté", pour s’acquitter "correctement" de sa mission, a recommandé Aliou Ndiaye aux reporters.



L’ancien Directeur de publication du quotidien L’Observateur, a tenu ses propos lors du « Cas d’école » du Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias au Sénégal (CORED), sur le thème : "Couverture électorale : les médias doivent-ils être de simples caisses de résonance ?".